В населенные пункты Днепропетровщины за ночь прилетели более 30 вражеских снарядов – ОВА

В ночь 28 ноября россияне атаковали три громады Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую".

Детали: По данным Резниченко, в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.

На этот раз обошлось без пострадавших.

"Детали атак выясняются", - добавил глава ОВА.