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В населенные пункты Днепропетровщины за ночь прилетели более 30 вражеских снарядов – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 06:34
В населенные пункты Днепропетровщины за ночь прилетели более 30 вражеских снарядов – ОВА
последствия вражеских обстрелов, иллюстративное фото с тг Резниченко

В ночь 28 ноября россияне атаковали три громады Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую".

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Детали: По данным Резниченко, в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.

На этот раз обошлось без пострадавших.

"Детали атак выясняются", - добавил глава ОВА.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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