В населенные пункты Днепропетровщины за ночь прилетели более 30 вражеских снарядов – ОВА
Понедельник, 28 ноября 2022, 06:34
В ночь 28 ноября россияне атаковали три громады Никопольского района Днепропетровской области.
Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую".
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Детали: По данным Резниченко, в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.
На этот раз обошлось без пострадавших.
"Детали атак выясняются", - добавил глава ОВА.
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