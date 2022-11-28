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Прямісінько в люк: прикордонники філігранно вразили протитанковий ракетний комплекс РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 08:10
Прямісінько в люк: прикордонники філігранно вразили протитанковий ракетний комплекс РФ
ілюстративне фото ДПСУ

Українські прикордонники вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс російських загарбників на південному напрямку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Радіємо перемогам разом: прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс противника".

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Деталі: На півдні України прикордонники філігранно вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс противника. Аеророзвідка Держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника доставила вибухівку прямісінько в люк.

ДПСУ закликає українців долучитись до знищення окупантів.

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Теми: Прикордонна службавійна
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