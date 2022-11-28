Прямісінько в люк: прикордонники філігранно вразили протитанковий ракетний комплекс РФ
Понеділок, 28 листопада 2022, 08:10
Українські прикордонники вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс російських загарбників на південному напрямку.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Дослівно: "Радіємо перемогам разом: прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс противника".
Реклама:
Деталі: На півдні України прикордонники філігранно вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс противника. Аеророзвідка Держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника доставила вибухівку прямісінько в люк.
ДПСУ закликає українців долучитись до знищення окупантів.
ВІДЕО ДНЯ