Прямісінько в люк: прикордонники філігранно вразили протитанковий ракетний комплекс РФ

Українські прикордонники вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс російських загарбників на південному напрямку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Радіємо перемогам разом: прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс противника".

Деталі: На півдні України прикордонники філігранно вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс противника. Аеророзвідка Держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника доставила вибухівку прямісінько в люк.

ДПСУ закликає українців долучитись до знищення окупантів.