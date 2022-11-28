Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прямісінько в люк: прикордонники філігранно вразили протитанковий ракетний комплекс РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 09:10
ілюстративне фото ДПСУ

Українські прикордонники вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс російських загарбників на південному напрямку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Радіємо перемогам разом: прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс противника".

Деталі: На півдні України прикордонники філігранно вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс противника. Аеророзвідка Держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника доставила вибухівку прямісінько в люк.

ДПСУ закликає українців долучитись до знищення окупантів.

Теми: Прикордонна службавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство

Вінниччина: у Ладижині надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС

фото, відеоДень ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі

Понад половину пошкоджених об’єктів теплопостачання вже відновили – Нафтогаз

Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 мільйонів – "Схеми"

Усі новини...
Прикордонна служба
Білоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів
Прикордонники знищили спостережний пункт з окупантами
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
Останні новини
07:38
Українські захисники ліквідували до 20 окупантів у Сватовому – Генштаб
07:16
ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів і збили 2 ворожі літаки – зведення
06:40
Росіяни перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW
05:26
Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі
03:33
Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
02:06
Провідні світові ЗМІ закликали США зняти звинувачення із засновника Wikileaks
01:04
Окупанти Маріуполя готують "націоналізацію" покинутої нерухомості – ЦНС
00:23
Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство
00:05
Сумщина: окупанти випустили по прикордонню майже 130 боєприпасів
00:00
Зеленський обговорив з амбасадорами United24, як Україні пережити зиму
Усі новини...