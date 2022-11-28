Прямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ
Понедельник, 28 ноября 2022, 09:10
Украинские пограничники поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс российских захватчиков на южном направлении.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Дословно: "Радуемся победам вместе: пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс противника".
Детали: На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника доставила взрывчатку прямо в люк.
ГПСУ призывает украинцев присоединиться к уничтожению оккупантов.