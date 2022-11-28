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Прямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 08:10
Прямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ
иллюстративное фото ГПСУ

Украинские пограничники поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс российских захватчиков на южном направлении.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Радуемся победам вместе: пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс противника".

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Детали: На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника доставила взрывчатку прямо в люк.

ГПСУ призывает украинцев присоединиться к уничтожению оккупантов.

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Темы: Пограничная службавойна
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