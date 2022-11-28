Кремль про вихід військ із ЗАЕС: Цього не може бути
Понеділок, 28 листопада 2022, 11:10
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької АЕС "бути не може".
Джерело: російський РБК
Пряма мова: "Не потрібно шукати якихось ознак (відведення військ РФ із ЗАЕС - ред.) там, де їх немає і бути не може".
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Деталі: Пєсков також повідомив, що Росія "вітає волю Ватикану" стати посередником у війні, однак в Україні такий майданчик нібито не буде затребуваним.
Передісторія:
- 27 листопада президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що є ознаки підготовки військових РФ до виходу з території Запорізької атомної електростанції, повідомив президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону.
- Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край війні між Росією та Україною.
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