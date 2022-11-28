Кремль про вихід військ із ЗАЕС: Цього не може бути

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької АЕС "бути не може".

Джерело: російський РБК

Пряма мова: "Не потрібно шукати якихось ознак (відведення військ РФ із ЗАЕС - ред.) там, де їх немає і бути не може".

Деталі: Пєсков також повідомив, що Росія "вітає волю Ватикану" стати посередником у війні, однак в Україні такий майданчик нібито не буде затребуваним.

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