Кремль про вихід військ із ЗАЕС: Цього не може бути

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької АЕС "бути не може".

Джерело: російський РБК

Пряма мова: "Не потрібно шукати якихось ознак (відведення військ РФ із ЗАЕС - ред.) там, де їх немає і бути не може".

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Деталі: Пєсков також повідомив, що Росія "вітає волю Ватикану" стати посередником у війні, однак в Україні такий майданчик нібито не буде затребуваним.

Передісторія:

27 листопада президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що є ознаки підготовки військових РФ до виходу з території Запорізької атомної електростанції, повідомив президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону.

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край війні між Росією та Україною.