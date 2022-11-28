Кремль про отвод войск с ЗАЭС: Этого не может быть

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".

Источник: российский РБК

Пряма речь: "Не нужно искать каких-то признаков (отвода войск РФ с ЗАЕС - ред.) там, где их нет и быть не может".

Детали: Песков также сообщил, что Россия "приветствует волю Ватикана" стать посредником в войне, однако в Украине такая площадка якобы не будет востребована.

Передыстория: