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Кремль про отвод войск с ЗАЭС: Этого не может быть

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 12:10
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".

Источник: российский РБК

Пряма речь: "Не нужно искать каких-то признаков (отвода войск РФ с ЗАЕС - ред.) там, где их нет и быть не может".

Детали: Песков также сообщил, что Россия "приветствует волю Ватикана" стать посредником в войне, однако в Украине такая площадка якобы не будет востребована. 

Передыстория:

  • 27 ноября президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции, сообщил президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.
  • Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы стать посредником и положить конец войне между Россией и Украиной.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcияАЭС
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