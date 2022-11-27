Є ознаки, що росіяни можуть залишити ЗАЕС – президент Енергоатома

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз вони спостерігають ознаки того, що російські загарбники можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: Котін в ефірі національного марафону

Пряма мова президента "Енергоатома": "В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони (окупанти – ред.), можливо, збираються покинути ЗАЕС.

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По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти".

Деталі: Котін підкреслив, що "поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС", але можна сказати, що вони "готуються".

Він також нагадав, що росіяни "напхали на майданчик ЗАЕС усе, що могли, – і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою" і замінували територію станції.

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Передісторія:

Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції були пошкоджені.

В МАГАТЕ російські обстріли ЗАЕС 19 і 20 листопада назвали одними з найбільш інтенсивних.

Також повідомлялося, що російські окупанти відмовляють МАГАТЕ у допуску до деяких об'єктів ЗАЕС для оцінки.

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