ОП хоче від Заходу зброю "без табу"

Західні союзники зараз повинні знімати "табу" на постачання сучасних озброєнь, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати "табу" на постачання сучасних видів озброєнь від союзників.

Реклама:

Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що цей тиждень може бути складним, бо росіяни готують нові удари.