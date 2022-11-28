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ОП хоче від Заходу зброю "без табу"

Роман ПетренкоПонеділок, 28 листопада 2022, 11:57
ОП хоче від Заходу зброю без табу
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

Західні союзники зараз повинні знімати "табу" на постачання сучасних озброєнь, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати "табу" на постачання сучасних видів озброєнь від союзників.

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Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що цей тиждень може бути складним, бо росіяни готують нові удари.

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Теми: Офіс президентазброявійна
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