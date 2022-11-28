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ОП хочет от Запада оружие "без табу"

Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 11:57
ОП хочет от Запада оружие без табу
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

Западные союзники сейчас должны снимать "табу" на поставки современных вооружений, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Patriot? Leopard? Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, которая оставляет миллионы украинцев без света и воды, должна снимать "табу" на поставку современных видов вооружений от союзников.

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Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага".

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что эта неделя может быть сложной, потому что россияне готовят новые удары.

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Темы: Офис президентаоружиевойна
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