ОП хочет от Запада оружие "без табу"

Западные союзники сейчас должны снимать "табу" на поставки современных вооружений, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Patriot? Leopard? Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, которая оставляет миллионы украинцев без света и воды, должна снимать "табу" на поставку современных видов вооружений от союзников.

Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага".

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что эта неделя может быть сложной, потому что россияне готовят новые удары.