Зеленський: Терористи готують нові удари, тиждень може бути таким самим складним
Президент Володимир Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як і поточний, бо росіяни готують нові удари.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. І поки у них є ракети – вони не заспокояться…
Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся наша держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами".
Деталі: Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо.
Він також повідомив, що станом на зараз у більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки відключень, "ситуація енергетиками контролюється".
Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається "дуже важкою", особливо на Донеччині.
Передісторія:
- 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
- Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом.