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Зеленський: Терористи готують нові удари, тиждень може бути таким самим складним

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 22:19
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як і поточний, бо росіяни готують нові удари.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. І поки у них є ракети – вони не заспокояться…

Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся наша держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами".

Деталі: Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо.

Він також повідомив, що станом на зараз у більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки відключень, "ситуація енергетиками контролюється".

Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається "дуже важкою", особливо на Донеччині.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом. 

Теми: Зеленськийвійна
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