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СБУ затримала "комуніста", який зливав локації одеської ППО через російські ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 12:18
СБУ затримала комуніста, який зливав локації одеської ППО через російські ЗМІ
Фото з СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі прихильника комунізму, який передавав ФСБ розвіддані про українську ППО через російських пропагандистів.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією СБУ, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала після повномасштабного вторгнення. Пропозицію про співпрацю він отримав через соцмережі, де неодноразово підтримував війну Росії проти України.

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Одесит збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві. Зокрема, він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Отримані відомості чоловік передав через завербованого ФСБ представника прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке знаходиться у Бєлгородській області РФ.

 

СБУ затримала його на спробі передачі інформації. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії Росії.

 

Чоловіку повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теми: СБУОдесаППОкомунізм
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