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СБУ затримала "комуніста", який зливав локації одеської ППО через російські ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 13:18
Фото з СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі прихильника комунізму, який передавав ФСБ розвіддані про українську ППО через російських пропагандистів.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією СБУ, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала після повномасштабного вторгнення. Пропозицію про співпрацю він отримав через соцмережі, де неодноразово підтримував війну Росії проти України.

Одесит збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві. Зокрема, він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Отримані відомості чоловік передав через завербованого ФСБ представника прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке знаходиться у Бєлгородській області РФ.

 

СБУ затримала його на спробі передачі інформації. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії Росії.

 

Чоловіку повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою.

 
 

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Теми: СБУОдесаППОкомунізм
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