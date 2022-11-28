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СБУ поймала "коммуниста", который сливал локации одесской ПВО через росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 13:18
Фото из СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе сторонника коммунизма, который передавал ФСБ разведданные об украинской ПВО через российских пропагандистов.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации СБУ, вражеским агентом оказался местный житель, которого ФСБ завербовала после полномасштабного вторжения. Предложение о сотрудничестве он получил через соцсети, где неоднократно поддерживал войну России против Украины.

Одессит собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в южном регионе и Киеве. В частности, он пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск. Полученные сведения мужчина передал через завербованного ФСБ представителя прокремлевского информагентства "Бел.ru", которое находится в Белгородской области РФ.

 

СБУ задержала его при попытке передачи информации. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России.

 

Мужчине сообщено о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.

 
 

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Темы: СБУОдессаПВОкоммунизм
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