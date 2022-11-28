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Окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи в центрі Маріуполя – радник мера

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 14:44
Склад БК на Центральному ринку Маріуполя, фото з Telegram Андрющенка

Російські окупанти облаштовують склад з боєприпасами на місці ними ж знищеного Центрального ринку Маріуполя, поблизу школи, щоб прикритися цивільним населенням.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, Маріупольська міська рада в Telegram

Пряма мова: "Окупанти почали облаштовувати склад з БК на території знищеного Центрального ринку, в самому центру міста, за 100 метрів від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку. 

Прикритись цивільними. Ніколи такого не було і от знов".

Довідково: Центральний ринок був зруйнований в перших числах березня внаслідок російських обстрілів. У вересні Маріупольська міська рада оприлюднила відео з ринку, на якому видно, що торгівельні ряди повністю знищені.

Центральний ринок Маріуполя
Центральний ринок Маріуполя
Скрін з відео Маріупольської міської ради

Теми: Маріупольокупаціявійназброя
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