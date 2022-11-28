Окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи в центрі Маріуполя – радник мера
Понеділок, 28 листопада 2022, 14:44
Російські окупанти облаштовують склад з боєприпасами на місці ними ж знищеного Центрального ринку Маріуполя, поблизу школи, щоб прикритися цивільним населенням.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, Маріупольська міська рада в Telegram
Пряма мова: "Окупанти почали облаштовувати склад з БК на території знищеного Центрального ринку, в самому центру міста, за 100 метрів від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку.
Прикритись цивільними. Ніколи такого не було і от знов".
Довідково: Центральний ринок був зруйнований в перших числах березня внаслідок російських обстрілів. У вересні Маріупольська міська рада оприлюднила відео з ринку, на якому видно, що торгівельні ряди повністю знищені.