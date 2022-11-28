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Оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы в центре Мариуполя – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 14:44
Склад БК на Центральном рынке Мариуполя, фото из Telegram Андрющенка

Российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами на месте ими же уничтоженного Центрального рынка Мариуполя, вблизи школы, чтобы прикрыться гражданским населением.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, Мариупольский горсовет в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты начали обустраивать склад с БК на территории уничтоженного Центрального рынка, в самом центре города, в 100 метрах от школы 65, которую сами используют как главную пиар-точку. 

Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять".

Справка: Центральный рынок был разрушен в первых числах марта в результате российских обстрелов. В сентябре Мариупольский городской совет обнародовал видео с рынка, на котором видно, что от торговые ряды полностью уничтожены.

 
Центральный ринок Мариуполя
Скрин з видео мариупольського горсовета

Темы: Мариупольоккупациявойнаоружие
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