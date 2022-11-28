Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы в центре Мариуполя – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 13:44
Оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы в центре Мариуполя – советник мэра
Склад БК на Центральном рынке Мариуполя, фото из Telegram Андрющенка

Российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами на месте ими же уничтоженного Центрального рынка Мариуполя, вблизи школы, чтобы прикрыться гражданским населением.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, Мариупольский горсовет в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты начали обустраивать склад с БК на территории уничтоженного Центрального рынка, в самом центре города, в 100 метрах от школы 65, которую сами используют как главную пиар-точку. 

Реклама:

Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять".

Справка: Центральный рынок был разрушен в первых числах марта в результате российских обстрелов. В сентябре Мариупольский городской совет обнародовал видео с рынка, на котором видно, что от торговые ряды полностью уничтожены.

 
Центральный ринок Мариуполя
Скрин з видео мариупольського горсовета

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольоккупациявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
Все новости...
Реклама: