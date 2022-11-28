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Матерів і дружин мобілізованих сахалінців відправлять на Донбас – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 15:17
Матерів і дружин мобілізованих сахалінців відправлять на Донбас – росЗМІ
Ілюстративне фото з Reuters

Матері та дружини мобілізованих Сахалінської області Росії будуть по черзі їздити на Донбас, щоб надавати "адресну та ефективну допомогу" російським окупантам у війні проти України.

Джерело: Медуза з посиланням на видання Sakh.online

Деталі: Матері та дружини мобілізованих сахалінців створять жіночу громадську групу, щоб на місці з'ясовувати, чого потребують окупанти на фронті. Таке рішення ухвалили 27 листопада, під час святкування Дня матері в РФ.

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За інформацією ЗМІ, жінки самі виступили з такою ініціативою. Їх підтримав очільник регіону Валерій Лимаренко. За його словами, матері та дружини могли б по черзі виїжджати на Донеччину, щоб надавати "адресну й ефективну допомогу, стежити, щоб запити військових виконували точно, а посилки швидше потрапляли адресатам".

Проєкт курується і фінансується партією "Единая Россия".

Теми: РосіявійнаДонбас
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