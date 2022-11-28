Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матерей и жен мобилизованных сахалинцев отправят на Донбасс – росЗМІ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 16:17
Иллюстративное фото с Reuters

Матери и жены мобилизованных Сахалинской области России будут по очереди ездить на Донбасс, чтобы оказывать "адресную и эффективную помощь" российским оккупантам в войне против Украины.

Источник: Медуза со ссылкой на издание Sakh.online

Детали: Матери и жены мобилизованных сахалинцев создадут женскую общественную группу, чтобы выяснять, в чем нуждаются оккупанты на фронте. Такое решение приняли 27 ноября, во время празднования Дня матери в РФ.

По информации СМИ, женщины сами выступили с такой инициативой. Их поддержал глава региона Валерий Лимаренко. По его словам, матери и жены могли бы по очереди выезжать в Донецкую область, чтобы оказывать "более адресную и эффективную помощь, следить, чтобы запросы военных выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам".

Проект курируется и финансируется партией "Единая Россия".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоЗадержан коллаборант россиян в Балаклее: он "курировал" малый и средний бизнес

фотоЕще одна дальнобойная система залпового огня прибыла в Украину из Франции

фотоГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды предателя Сальдо

Дефицит в энергосистеме – 30%, применены отключения во всех областях

15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, который вывесил в Одессе российский флаг

фотоВ Минске хоронят главу МИД Макея: причины внезапной смерти до сих пор неизвестны

Все новости...
Росcия
Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего
Оккупанты в марте обстреляли автомобиль с гражданскими, а потом переехали танком - ОГП
Кремль не считает возможным посредничество Ватикана в переговорах Украины с РФ
Последние новости
14:48
В оккупированном Крыму начали выпускать противотанковые заграждения
14:46
Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия
14:45
Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве
14:29
видеоСпецназ Нацгвардии уничтожил российскую БМП вблизи Авдеевки
14:25
фотоЗадержан коллаборант россиян в Балаклее: он "курировал" малый и средний бизнес
14:16
На Сумщине за полтора часа – почти 30 взрывов
14:12
Гигантская опухоль сжимала сердце и мешала дышать: во Львове медики спасли 5-летнюю девочку
14:01
фотоЕще одна дальнобойная система залпового огня прибыла в Украину из Франции
14:01
Россия в Черном море держит 12 кораблей, из них один с "Калибрами"
13:58
Все заводы "Метинвеста", кроме "Каметстали", возобновили работу после блэкаута
Все новости...