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Матерей и жен мобилизованных сахалинцев отправят на Донбасс – росЗМІ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 15:17
Матерей и жен мобилизованных сахалинцев отправят на Донбасс – росЗМІ
Иллюстративное фото с Reuters

Матери и жены мобилизованных Сахалинской области России будут по очереди ездить на Донбасс, чтобы оказывать "адресную и эффективную помощь" российским оккупантам в войне против Украины.

Источник: Медуза со ссылкой на издание Sakh.online

Детали: Матери и жены мобилизованных сахалинцев создадут женскую общественную группу, чтобы выяснять, в чем нуждаются оккупанты на фронте. Такое решение приняли 27 ноября, во время празднования Дня матери в РФ.

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По информации СМИ, женщины сами выступили с такой инициативой. Их поддержал глава региона Валерий Лимаренко. По его словам, матери и жены могли бы по очереди выезжать в Донецкую область, чтобы оказывать "более адресную и эффективную помощь, следить, чтобы запросы военных выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам".

Проект курируется и финансируется партией "Единая Россия".

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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