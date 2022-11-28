Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 16:40
Росіяни пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва
Пошкоджена насосна станція, Миколаїв, фоото з Telegram Cєнкевича

Російські окупанти під час ракетного обстрілу пошкодили насосну станцію у Херсонській області, тому з відновленням водопостачання до Миколаєва поки є проблеми.

Джерело: мер Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області.

Реклама:

Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману".

Деталі: Мер запевнив, що мережі продовжують ремонтувати, а також запевнив, що насосну станцію оперативно відновлять, які тільки дозволить безпекова ситуація.

 

Передісторія: 25 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті почали відновлювати водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки 23 листопада.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївводавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: