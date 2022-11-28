Росіяни пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва

Російські окупанти під час ракетного обстрілу пошкодили насосну станцію у Херсонській області, тому з відновленням водопостачання до Миколаєва поки є проблеми.

Джерело: мер Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області.

Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману".

Деталі: Мер запевнив, що мережі продовжують ремонтувати, а також запевнив, що насосну станцію оперативно відновлять, які тільки дозволить безпекова ситуація.

Передісторія: 25 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті почали відновлювати водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки 23 листопада.