Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 17:40
Пошкоджена насосна станція, Миколаїв, фоото з Telegram Cєнкевича

Російські окупанти під час ракетного обстрілу пошкодили насосну станцію у Херсонській області, тому з відновленням водопостачання до Миколаєва поки є проблеми.

Джерело: мер Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області.

Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману".

Деталі: Мер запевнив, що мережі продовжують ремонтувати, а також запевнив, що насосну станцію оперативно відновлять, які тільки дозволить безпекова ситуація.

 

Передісторія: 25 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті почали відновлювати водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки 23 листопада.

Теми: Миколаївводавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Злити воду при -3°C: КМДА дало вказівки на випадок НС з теплопостачанням у Києві

фотоЗатримано колаборанта росіян у Балаклії: він "курував" малий і середній бізнес

фотоЩе одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

фотоДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо

Дефіцит в енергосистемі – 30%, застосовані відключення у всіх областях

15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор

Усі новини...
Миколаїв
На Миколаївщині послаблять комендантську годину
У Миколаєві поступово дають воду, в місті працюють автобуси – мер
На Миколаївщині почали подавати електроенергію
Останні новини
16:08
Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави
16:08
Швеція і Фінляндія мають зробити більше для вступу в НАТО - глава МЗС Туреччини
15:55
Росіяни вбили письменника Вакуленка з пістолета Макарова – поліція
15:47
Обсяги будівництва у Києві не перевищують 25% від довоєнних – "Ковальська"
15:44
відео1000 генераторів для лікарень: амбасадори UNITED24 об’єднались для збору коштів
15:35
MasterCard і Visa підвищують ставки інтерчейндж в Україні, ПриватБанк лишає пільгові тарифи
15:35
Російські пропагандисти пропонують судити емігрантів за критику влади і повернути в РФ розстріли
15:31
Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО – прем’єр
15:23
У Херсоні лунають вибухи – ЗМІ
15:19
Вимагають конкурсу: пацієнти обурені призначенням керівника Національного інституту раку
Усі новини...