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Россияне повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 17:40
Поврежденная насосная станция, Николаев, фото из Telegram Сенкевича

Российские оккупанты во время ракетного обстрела повредили насосную станцию в Херсонской области, поэтому с восстановлением водоснабжения в Николаев пока есть проблемы.

Источник: мэр Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Во время ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.

Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана".

Детали: Мэр заверил, что сети продолжают ремонтировать, а также заверил, что насосную станцию оперативно восстановят, как только позволит ситуация с безопасностью.

 

Предыстория: 25 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе начали восстанавливать водоснабжение, приостановленное после российской ракетной атаки 23 ноября.

Темы: Николаевводавойна
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