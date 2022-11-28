Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ пошкодили міст біля Старобогданівки, ним росіяни доставляли зброю

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 19:06
Зброя й боєприпаси, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу Старобогданівки у Запорізькій області, ним росіяни доставляли військову техніку та зброю на окуповані території України.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка 28 листопада

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки".

Деталі: Крім того, один із підрозділів російських окупаційних військ у Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. 

А в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Чому це важливо: Поверненню Херсона під контроль України передувало руйнування мостів поблизу обласного центру, якими йшло російське озброєння до окупантів. Це зробило загарбників вразливими на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області. 

Теми: Запорізька областьвійнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі

Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави

Злити воду при -3°C: КМДА дало вказівки на випадок НС з теплопостачанням у Києві

фотоЗатримано колаборанта росіян у Балаклії: він "курував" малий і середній бізнес

фотоЩе одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

фотоДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо

Усі новини...
Росія використовуватиме зиму як засіб ведення війни проти України – генсек НАТО
Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2"
США й РФ лише раз використали лінію військового спецзв'язку за час війни в Україні – Reuters
Зеленський: Росія лишає по собі розруху, обстрілює 30 населених пунктів Херсонщини
Останні новини
17:44
"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною
17:33
У Херсоні вже близько 41% споживачів і залізниця зі світлом – ОВА
17:29
У Мінцифри хочуть терміново легалізувати віртуальні активи: це допоможе державі
17:23
У Бєлгородській області вчителів навчатимуть, як повідомляти школярам про втрату "годувальника" – ЗМІ
17:22
фотоНа Харківщині викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту в школах
17:20
Львівщина проголосувала за заборону Московського патріархату і звернулась до Ради
17:13
оновленоУ Херсоні росіяни вдарили по обласній лікарні
17:06
Зеленський обговорив із Шольцом захист України від ракетних ударів РФ
16:57
МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі
16:47
У Росії заперечують "деконфліктинг" із США: Обмін сигналами – це не діалог
Усі новини...