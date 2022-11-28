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ЗСУ пошкодили міст біля Старобогданівки, ним росіяни доставляли зброю

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 18:06
ЗСУ пошкодили міст біля Старобогданівки, ним росіяни доставляли зброю
Зброя й боєприпаси, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу Старобогданівки у Запорізькій області, ним росіяни доставляли військову техніку та зброю на окуповані території України.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка 28 листопада

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки".

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Деталі: Крім того, один із підрозділів російських окупаційних військ у Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. 

А в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Чому це важливо: Поверненню Херсона під контроль України передувало руйнування мостів поблизу обласного центру, якими йшло російське озброєння до окупантів. Це зробило загарбників вразливими на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області. 

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Теми: Запорізька областьвійнаГенштаб
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