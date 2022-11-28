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ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 18:06
ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие
Оружие и боеприпасы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост вблизи Старобогдановки в Запорожской области, по нему россияне доставляли военную технику и оружие на оккупированные территории Украины.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника 28 ноября

Дословно: "Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники".

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Детали: Кроме того, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава. 

А в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.

Почему это важно: Возвращению Херсона под контроль Украины предшествовало разрушение мостов вблизи областного центра, по которым шло российское вооружение к оккупантам. Это сделало захватчиков уязвимыми на западном (правом) берегу Днепра в Херсонской области. 

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Темы: Запорожская областьвойнаГенштаб
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