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День ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі

Роман ПетренкоПонеділок, 28 листопада 2022, 22:00
День ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі
роналду, фото getty

У дев’ятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі Бразилія та Португалія достроково вийшли в наступну стадію завдяки перемогам над Швейцарією та Уругваєм.

Джерело: УП

Деталі: У першому ж матчі 28 листопада відбувся шалений камбек (переломний момент, повернення у гру після поразки – ред.) Камеруну проти Сербії.

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Матч був дуже активний, насичений моментами та інтригою, гравці завдали багато ударів по воротах суперників.

Першими забили африканці, але в додатковому часі першого тайму серби відповіли двома голами. На початку другого тайму був ще годин гол, і після 3:1, здавалося б, Камерун вже не виграє в цьому матчі.

Проте гравці африканської збірної почали атакувати з подвійною силою і незабаром протягом 3 хвилин забили два голи і довели матч до вольової нічиєї 3:3.

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Наступними зустрілися Південна Корея і Гана.

У цьому матчі азійці також показали камбек, проте не змогли його втримати.

Африканці почали активно і вже до 34 хвилини забили два голи.

Програючи 0:2, форвард Південної Кореї К'ю Сун Чо зрівняв рахунок, оформивши дубль з різницею в 4 хвилини.

Проте після такого повернення в гру корейці пропустили м’яч, який вирішив долю поєдинку – 2:3.

Усі три голи забив півзахисник Гани Мохаммед Кудус, і, що цікаво, це були три єдині за матч удари в площину воріт Південної Кореї.

Результат матчу між Бразилією та Швейцарією 1:0 не був несподіваним.

Бразилія грала першим номером, впевнено і надійно атакувала, вже на 64 хвилині змогла забити, але гол скасували через офсайд.

Пізніше південноамериканці таки забили гол на 83 хвилині й заробили свої три очки.

Воротарю бразильців Аліссону не вдалося продемонструвати свої навички у матчі – Швейцарія не завдала жодного удару в площину воріт суперника.

В останній зустрічі Португалія впевнено перемогла Уругвай 2:0 і достроково оформила вихід в стадію плей-оф.

Дубль на себе записав атакувальний півзахисник збірної Бруно Фернандеш, який спершу забив, навішуючи на Роналду (спершу гол випадково записали саме на Кріштіану), а потім – з пенальті.

Уругвай, заробивши за два матчі одне очко, все ще має шанси на вихід з групи.

Під час цього матчу на поле стадіону "Лусаїл Айконік" вибіг фанат в футболці з написом Save Ukraine, його швидко вивели.

 

Теми: чемпіонат світуфутбол
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