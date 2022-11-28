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День ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше

Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 23:00
роналду, фото getty

В девятый день Чемпионата мира 2022 в Катаре Бразилия и Португалия досрочно вышли в следующую стадию благодаря победам над Швейцарией и Уругваем.

Источник: УП

Детали: В первом же матче 28 ноября состоялся безумный камбэк (переломный момент, возвращение в игру после поражения - ред.) Камеруна против Сербии.

Матч был очень активный, насыщенный моментами и интригой, игроки нанесли много ударов по воротам соперников.

Первыми забили африканцы, но в дополнительном времени первого тайма сербы ответили двумя голами. В начале второго тайма был еще часовой гол, и после 3:1, казалось бы, Камерун уже не выигрывает в этом матче.

Однако игроки африканской сборной начали атаковать с двойной силой и вскоре в течение 3 минут забили два гола и довели матч до волевой ничьей 3:3.

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Следующими встретились Южная Корея и Гана.

В этом матче азиаты также показали камбэк, однако не смогли его удержать.

Африканцы начали активно и уже к 34 минуте забили два гола.

Проигрывая 0:2, форвард Южной Кореи Кью Сун Чо сравнял счет, оформив дубль с разницей в 4 минуты.

Однако после такого возвращения в игру корейцы пропустили мяч, который решил судьбу поединка 2:3.

Все три гола забил полузащитник Ганы Мохаммед Кудус, и, что интересно, это были три единственных за матч удара в створ ворот Южной Кореи.

Результат матча между Бразилией и Швейцарией 1:0 не был неожиданным.

Бразилия играла первым номером, уверенно и надежно атаковала, уже на 64 минуте смогла забить, но гол отменили из-за офсайда.

Позже южноамериканцы таки забили гол на 83 минуте и заработали свои три очка.

Вратарю бразильцев Алиссону не удалось продемонстрировать свои навыки в матче - Швейцария не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

В последней встрече Португалия уверенно победила Уругвай 2:0 и досрочно оформила выход в стадию плей-офф.

Дубль на себя записал атакующий полузащитник сборной Бруну Фернандеш, который сперва забил, навешивая на Роналду (сперва гол случайно записали именно на Криштиану), а затем - с пенальти.

Уругвай, заработав за два матча одно очко, все еще имеет шансы на выход из группы.

Во время этого матча на поле стадиона "Лусаил Айконик" выбежал фанат в футболке с надписью Save Ukraine, его быстро вывели.

 

Темы: чемпионат мирафутбол
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