Вінниччина: у Ладижині надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій констатувала у місті Ладижин надзвичайну ситуацію через проблеми з опаленням після удару росіян по теплоелектростанції.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов

Пряма мова: "У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру – таке рішення щойно прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.

Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії".

Деталі: За словами Борзова, заходів, яких досі вживають Ладижинська міськрада та її виконавчий орган, вкрай недостатньо: 18 тисяч мешканців без теплового опалення.

Єдина можливість у людей обігріти свої оселі – це електроприлади.

Тому терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури, зазначив голова ОВА.

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Надзвичайний штаб уже працює.

Пряма мова: "Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. "Розгортаємо додаткові пункти обігріву".

Цьому передувало: Росіяни атакували Ладижинську ТЕС кілька разів: відомо про два удари 11 жовтня.

17 жовтня у ДТЕК повідомили, що частина обладнання ТЕС зазнала серйозних пошкоджень внаслідок тих ударів, тож відновлення роботи цього обладнання може тривати протягом деякого часу.

24 листопада компанія повідомила, що через численні атаки ворога на енергетичні підприємства країни у місті Ладижин тимчасово обмежене теплопостачання й подача гарячої води.