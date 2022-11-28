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Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 23:23
Комиссия по ТЭБ, Винницкая ОГА

Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций констатировала в городе Ладыжин чрезвычайную ситуацию из-за проблем с отоплением после удара россиян по теплоэлектростанции. 

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов 

Прямая речь: "В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение только что приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ракетного обстрела Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города.

Учитывая обращение и.о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии".

Детали: По словам Борзова, мер, которые до сих пор принимают Ладыжинский горсовет и его исполнительный орган, крайне недостаточно: 18 тысяч жителей без теплового отопления.

Единственная возможность у людей обогреть свои дома – это электроприборы.

Поэтому срочно нужна координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры, отметил глава ОВА.

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Чрезвычайный штаб уже работает.

Прямая речь: "Делаем все, чтобы восстановить работу тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева".

Этому предшествовало: Россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС несколько раз: известно о двух ударах 11 октября.

17 октября в ДТЭК сообщили, что часть оборудования ТЭС получила серьезные повреждения в результате тех ударов, так что восстановление работы оборудования может длиться в течение некоторого времени.

24 ноября компания сообщила, что из-за многочисленных атак врага на энергетические предприятия страны в городе Ладыжин временно ограничено теплоснабжение и подача горячей воды.

Темы: Винницкая областьотоплениеэнергетикапункты обогрева
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