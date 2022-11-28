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Зеленський обговорив з амбасадорами United24, як Україні пережити зиму

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 23:00
Зеленський обговорив з амбасадорами United24, як Україні пережити зиму
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський говорив із футболістом Андрієм Шевченком, боксером Олександром Усиком, астронавтом Скоттом Келлі, тенісисткою Еліною Світоліною, актором і продюсером Лієвим Шрайбером, істориком і письменником Тімоті Снайдером, як допомогти Україні подолати енергетичну кризу після російських атак.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 28 листопада

Пряма мова: "Зустрівся з амбасадорами нашої фандрейзингової платформи United24. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі – вони були в Києві, а відеозв’язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер. 

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Головне питання – проходження цієї зими, допомога Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням. 

Детальні новини – вже завтра (у вівторок – ред.), але зазначу: зробимо все, щоб Україна отримала максимум можливої допомоги світу".

Цьому передувало: 27 листопада до України прибув американський астронавт та амбасадор фандрейзингової платформи United24 Скотт Келлі, він відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

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Теми: ЗеленськийенергетикаелектроенергіяУкраїна
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