Зеленский обсудил с амбассадорами United24, как Украине пережить зиму

Президент Владимир Зеленский говорил с футболистом Андреем Шевченко, боксером Александром Усиком, астронавтом Скоттом Келли, теннисисткой Элиной Свитолиной, актером и продюсером Лиевом Шрайбером, историком и писателем Тимоти Снайдером, как помочь Украине преодолеть энергетический кризис после российских атак.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 28 ноября

Прямая речь: "Встретился с амбассадорами нашей фандрейзинговой платформы United24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли – они были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер.

Главный вопрос – прохождение этой зимы, помощь Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием.

Подробные новости – уже завтра (во вторник – ред.), но отмечу: сделаем все, чтобы Украина получила максимум возможной помощи мира".

Этому предшествовало: 27 ноября в Украину прибыл американский астронавт и амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Скотт Келли, он посетил Ирпень Киевской области и детскую больницу "Охматдет" в Киеве.