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Зеленский обсудил с амбассадорами United24, как Украине пережить зиму

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 00:00
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорил с футболистом Андреем Шевченко, боксером Александром Усиком, астронавтом Скоттом Келли, теннисисткой Элиной Свитолиной, актером и продюсером Лиевом Шрайбером, историком и писателем Тимоти Снайдером, как помочь Украине преодолеть энергетический кризис после российских атак.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 28 ноября

Прямая речь: "Встретился с амбассадорами нашей фандрейзинговой платформы United24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли – они были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер. 

Главный вопрос – прохождение этой зимы, помощь Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием. 

Подробные новости – уже завтра (во вторник – ред.), но отмечу: сделаем все, чтобы Украина получила максимум возможной помощи мира".

Этому предшествовало: 27 ноября в Украину прибыл американский астронавт и амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Скотт Келли, он посетил Ирпень Киевской области и детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Темы: ЗеленскийэнергетикаэлектроэнергияУкраина
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