Окупанти Маріуполя готують "націоналізацію" покинутої нерухомості – ЦНС

У Маріуполі російські окупанти складають списки залишеного нерухомого майна, щоби в подальшому "націоналізувати" його.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.

Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" і додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність".

Деталі: У ЦНС зазначили, що всі рішення окупаційної влади щодо "націоналізації" нерухомості не матимуть юридичної сили.

Що цьому передувало: Росіяни почали реєструвати на окупованих територіях "нотаріуси", які їм потрібні для "легалізації" мародерства чужого майна.