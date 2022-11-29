Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию" оставленной недвижимости – ЦНС

В Мариуполе российские оккупанты составляют списки оставленного недвижимого имущества, чтобы в дальнейшем "национализировать" его.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.

Все это имущество враг обозначает как "бесхозяйственное" и добавляет в соответствующий реестр. Если за год оккупанты не установят владельцев имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность".

Детали: В ЦНС отметили, что все решения оккупационных властей по "национализации" недвижимости не будут иметь юридической силы.

Что этому предшествовало: Россияне начали регистрировать на оккупированных территориях "нотариусы", которые им нужны для "легализации" мародерства чужого имущества.