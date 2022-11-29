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Провідні світові ЗМІ закликали США зняти звинувачення із засновника Wikileaks

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 01:06
Провідні світові ЗМІ закликали США зняти звинувачення із засновника Wikileaks
Ілюстративне фото AP

Американське видання The New York Times та чотири європейські видання – The Guardian, Le Monde, Der Spiegel та El Pais закликали владу США зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Джерело: The New York Times

Деталі: Адресований американському уряду лист підписали головні редактори згаданих видань.  

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Автори звернення вважають, що переслідування Ассанжа порушує принцип свободи слова, а тому суперечить конституції США.

У листі зазначається, що оприлюднені на платформі Wikileaks секретні документи, включаючи листування дипломатів і спецслужб, допомогли ЗМІ викрити сутність американської дипломатії, включаючи можливі порушення норм міжнародного права.

Керівники видань наголосили, що журналістські розслідування на основі опублікованих Ассанжем документів ведуться досі.

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"Публікація – не злочин", – наполягають ЗМІ, які вимагають припинити переслідування Ассанжа та зняти з нього звинувачення.

Автори листа підкреслили, що критикували прагнення Ассанжа публікувати секретну інформацію в невідредагованому вигляді, але вважають висунуті проти нього звинувачення надмірними та антиконституційними.

Довідково: Справа проти Джуліана Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення – 175 років.

Адвокати Ассанжа заявляють, що переслідування є політично вмотивованим зловживанням владою, яке придушить свободу преси і піддасть небезпеці журналістів у всьому світі.

Нагадаємо: У січні минулого року британський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа.

Теми: ЗМІСША
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