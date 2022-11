Ведущие мировые СМИ призвали США снять обвинения с основателя Wikileaks

Американское издание The New York Times и четыре европейских издания – The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais призвали власти США снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Источник: The New York Times

Детали: Адресованное американскому правительству письмо подписали главные редакторы упомянутых изданий.

Авторы обращения считают, что преследование Ассанжа нарушает принцип свободы слова, а потому противоречит конституции США.

В письме отмечается, что обнародованные на платформе Wikileaks секретные документы, включая переписку дипломатов и спецслужб, помогли СМИ разоблачить сущность американской дипломатии, включая возможные нарушения норм международного права.

Руководители изданий подчеркнули, что журналистские расследования на основе опубликованных Ассанжем документов ведутся до сих пор.

"Публикация – не преступление", – настаивают СМИ, которые требуют прекратить преследование Ассанжа и снять с него обвинения.

Авторы письма подчеркнули, что критиковали стремление Ассанжа публиковать секретную информацию в неотредактированном виде, но считают выдвинутые против него обвинения чрезмерными и антиконституционными.

Справка: Дело против Джулиана Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.

Адвокаты Ассанжа заявляют, что преследование является политически мотивированным злоупотреблением властью, которое подавит свободу прессы и подвергнет опасности журналистов во всем мире.

Напомним: В январе прошлого года британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа.