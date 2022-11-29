Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України.

Джерело: американський журнал Newsweek

Деталі: За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ з позивним "Вітер змін".

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн.

За даними Newsweek, ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

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Нагадаємо: Після оголошення часткової мобілізації в РФ Путін знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.