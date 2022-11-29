Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 02:33
Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ
Иллюстративное фото Getty

После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.

Источник: американский журнал Newsweek

Детали: По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

Реклама:

Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин на таких разговорах не присутствовал.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение России" в глазах противников и нейтральных стран.

По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, то его решение может заблокировать военное командование. 

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев

Напомним: После объявления частичной мобилизации в РФ Путин снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Темы: Путинядерное оружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию" оставленной недвижимости – ЦНС
Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи
Потери россиян на войне против Украины перевалили за 88 тысяч
Британская разведка указала на недостатки российской модели батальонно-тактических групп
Последние новости
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
Все новости...
Реклама: