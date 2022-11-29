Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.

Источник: американский журнал Newsweek

Детали: По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

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Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин на таких разговорах не присутствовал.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение России" в глазах противников и нейтральных стран.

По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, то его решение может заблокировать военное командование.

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Напомним: После объявления частичной мобилизации в РФ Путин снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.