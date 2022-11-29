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Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 03:33
Иллюстративное фото Getty

После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.

Источник: американский журнал Newsweek

Детали: По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин на таких разговорах не присутствовал.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение России" в глазах противников и нейтральных стран.

По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, то его решение может заблокировать военное командование. 

Читайте также: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев

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Напомним: После объявления частичной мобилизации в РФ Путин снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Темы: Путинядерное оружиевойна
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