Росія посилює адміністративно-поліцейський режим на окупованій частині Херсонщини
Вівторок, 29 листопада 2022, 07:38
Російські окупанти виводять з території тимчасово захопленої Херсонської області деякі підрозділи збройних сил і вводять замість них підрозділи росгвардії.
Джерело: ранкове зведення Генерального штабу у Facebook
Деталі: Згідно з повідомленням, таким чином противник посилює адміністративно-поліцейський режим в регіоні.
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Дослівно: "На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії".