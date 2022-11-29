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Росія посилює адміністративно-поліцейський режим на окупованій частині Херсонщини

Євген КізіловВівторок, 29 листопада 2022, 08:38
Getty Images

Російські окупанти виводять з території тимчасово захопленої Херсонської області деякі підрозділи збройних сил і вводять замість них підрозділи росгвардії.

Джерело: ранкове зведення Генерального штабу у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, таким чином противник посилює адміністративно-поліцейський режим в регіоні.

Дослівно: "На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії".

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Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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