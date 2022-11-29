Россия усиливает административно-полицейский режим на оккупированной части Херсонщины

Российские оккупанты выводят с территории временно захваченной Херсонской области некоторые подразделения вооруженных сил и вводят вместо них подразделения росгвардии.

Источник: утренняя сводка Генерального штаба в Facebook

Детали: Согласно сообщению, таким образом противник усиливает административно-полицейский режим в регионе.

Дословно: "На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации на подразделения росгвардии".