У Сватовому ЗСУ влучили у пункт росіян: 20 загиблих, 30 поранених
Вівторок, 29 листопада 2022, 09:35
Українські захисники уразили у Сватовому на Луганщині пункт дислокації росіян: 20 окупантів загинули, 30 – поранені.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у Сватовому.
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За попередньою інформацією Генштабу, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими".
Деталі: Крім того, на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану "націоналізацію" майна агропромислових підприємств.
Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.
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