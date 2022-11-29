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У Сватовому ЗСУ влучили у пункт росіян: 20 загиблих, 30 поранених

Альона Мазуренко Вівторок, 29 листопада 2022, 10:35
фото: ТГ Гайдая

Українські захисники уразили у Сватовому на Луганщині пункт дислокації росіян: 20 окупантів загинули, 30 – поранені.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у Сватовому.

За попередньою інформацією Генштабу, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими".

Деталі: Крім того, на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану "націоналізацію" майна агропромислових підприємств.

Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Теми: Луганська областьокупаціявійнадеокупація
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