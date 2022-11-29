В Сватово ВСУ попали в пункт россиян: 20 погибших, 30 раненых
Вторник, 29 ноября 2022, 09:35
Украинские защитники поразили в Сватово в Луганской области пункт дислокации россиян: 20 оккупантов погибли, 30 - ранены.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.
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По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными".
Детали: Кроме того, на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую "национализацию" имущества агропромышленных предприятий.
В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.
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