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В Сватово ВСУ попали в пункт россиян: 20 погибших, 30 раненых

Алена МазуренкоВторник, 29 ноября 2022, 10:35
фото: ТГ Гайдая

Украинские защитники поразили в Сватово в Луганской области пункт дислокации россиян: 20 оккупантов погибли, 30 - ранены.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.

По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными".

Детали: Кроме того, на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую "национализацию" имущества агропромышленных предприятий.

В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Темы: Луганская областьоккупациявойнадеоккупация
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