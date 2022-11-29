ЗСУ збили бомбардувальник та штурмовик РФ на східному напрямку

Залишки Су-34, збитого раніше, і знайденого в Харківській області. Ілюстративне фото ЗСУ

Українські військові збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках 28 листопада.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчорашній урожайний день.. Тому що давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – це бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві дівчата та хлопці там стоять.

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Російська авіація відповідно теж активізувалася на цьому напрямку... Але ми її трішки применшили".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, де це сталося, Ігнат вказав: Лисичанський та Бахмутський напрямки.

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу пвідомлялося, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.