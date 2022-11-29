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ЗСУ збили бомбардувальник та штурмовик РФ на східному напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 10:35
Залишки Су-34, збитого раніше, і знайденого в Харківській області. Ілюстративне фото ЗСУ

Українські військові збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках 28 листопада.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчорашній урожайний день.. Тому що давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – це бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві дівчата та хлопці там стоять.

Російська авіація відповідно теж активізувалася на цьому напрямку... Але ми її трішки применшили".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, де це сталося, Ігнат вказав: Лисичанський та Бахмутський напрямки.

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу пвідомлялося, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

 

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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