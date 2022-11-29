Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ збили бомбардувальник та штурмовик РФ на східному напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 09:35
ЗСУ збили бомбардувальник та штурмовик РФ на східному напрямку
Залишки Су-34, збитого раніше, і знайденого в Харківській області. Ілюстративне фото ЗСУ

Українські військові збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках 28 листопада.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчорашній урожайний день.. Тому що давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – це бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві дівчата та хлопці там стоять.

Реклама:

Російська авіація відповідно теж активізувалася на цьому напрямку... Але ми її трішки применшили".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, де це сталося, Ігнат вказав: Лисичанський та Бахмутський напрямки.

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу пвідомлялося, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: