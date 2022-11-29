ВСУ сбили бомбардировщик и штурмовик РФ на восточном направлении

Украинские военные сбили два российских самолета на Лисичанском и Бахмутском направлениях 28 ноября.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчерашний день урожайный. Потому что давненько самолетов не было в наших сводках. Есть сбитые Су-24 и Су-25 - это бомбардировщик и штурмовик на восточном направлении. Именно там происходят тяжелые бои. Знаем, какие стальные девушки и ребята там стоят.

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Российская авиация соответственно тоже активизировалась на этом направлении... Но мы ее немного приуменьшили".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов, где это произошло, Игнат указал: Лисичанское и Бахмутское направление.

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба сообщалось, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.