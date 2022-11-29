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15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 11:49
фото прокуратури

До 15 років позбавлення волі засудили агента ФСБ РФ, який допомагав країні-агресору у проведенні підривної діяльності в Одесі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, ДБР

Деталі: Київський районний суд міста Одеса оголосив обвинувальний вирок місцевого мешканцю, який активно допомагав державі-агресору у проведенні колабораційної та підривної діяльності на території одеського регіону, а також організував викрадення людини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Одеса, який з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вступив у злочинну змову із кураторами ФСБ РФ.

Чоловік сформував злочинне угруповання для підтримки протиправної агресії проти України.

Вказані особи збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, а також відомості щодо активістів та інших осіб, які активно висловлюються на підтримку державного суверенітету України.

Зібрані відомості учасники угруповання передавали ворожим спецслужбам. Також організатор розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області для проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

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Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів вказані особи розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: "Одесса – русский город". Фото цього прапору у подальшому були використані російськими пропагандистськими ЗМІ.

 

Зрадник не відмовлявся й від звичайної злочинної діяльності. Він з посібниками планував викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю.

Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених.

Наприкінці вересня ДБР спільно з СБУ провело спецоперацію для затримання чоловіка з його поплічниками.

У межах слідства за дорученням прокурора правоохоронці влаштували імітацію обстановки викрадення людини, в ході якого троє членів злочинної групи були затримані "на гарячому".

Наразі організатору призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пряма мова Максимець: "Обвинувальний акт стосовно ще одного учасника угруповання направлено до суду за статтею 146 КК Украіни - викрадення людини. Обвинувачений мав на меті заробити грошей на цьому злочині".

Теми: прокуратураОдесасудколаборація
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