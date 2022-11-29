15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, который вывесил в Одессе российский флаг

К 15 годам лишения свободы приговорили агента ФСБ РФ, который помогал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности в Одессе.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, ГБР

Детали: Киевский районный суд города Одесса объявил обвинительный приговор местному жителю, который активно помогал государству-агрессору в проведении коллаборационистской и подрывной деятельности на территории одесского региона, а также организовал похищение человека.

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Досудебным расследованием установлено, что житель города Одесса, который с 2014 года занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины вступил в преступный сговор с кураторами ФСБ РФ.

Мужчина сформировал преступную группировку для поддержки противоправной агрессии против Украины.

Указанные лица собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, а также сведения об активистах и других лицах, которые активно высказываются в поддержку государственного суверенитета Украины.

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Собранные сведения участники группировки передавали вражеским спецслужбам. Также организатор разрабатывал планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области для проведения подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, 22 августа 2022 года по поручению кураторов указанные лица разместили на жилом доме в городе Одесса флаг Российской Федерации с подписью: "Одесса - русский город". Фото этого флага в дальнейшем были использованы российскими пропагандистскими СМИ.

Предатель не отказывался и от обычной преступной деятельности. Он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, который занимался волонтерской деятельностью.

Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот "согласился" отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора, обменять украинского патриота на российских пленных.

В конце сентября ГБР совместно с СБУ провело спецоперацию для задержания мужчины с его приспешниками.

В рамках следствия по поручению прокурора правоохранители устроили имитацию обстановки похищения человека, в ходе которого трое членов преступной группы были задержаны "на горячем".

Сейчас организатору назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прямая речь Максимец: "Обвинительный акт в отношении еще одного участника группировки направлено в суд по статье 146 УК Украины - похищение человека. Обвиняемый имел целью заработать денег на этом преступлении".