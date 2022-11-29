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У "пунктах незламності" будуть Starlink – Мінцифри

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 листопада 2022, 11:58
У пунктах незламності будуть Starlink – Мінцифри
МИХаЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО З TELEGRAM

У "пунктах незламності" планують згодом встановити термінали супутникового зв'язку Starlink.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над "пунктами незламності" у всій країні. І там також згодом будуть Starlink".

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Деталі: Федоров також повідомив, що в деокупованому Херсону відкрили вже 20 точок публічного зв'язку, ще 40 запрацюють у найближчі тиждень-два. Далі такі точки Wi-Fi будуть створені в області. 

Він наголосив, що по всій країні будуть тисячі публічних точок Wi-Fi.

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Теми: МінцифриФедоровінтернет
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