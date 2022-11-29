В "пунктах несокрушимости" будут Starlink – Минцифры

В "пунктах несокрушимости" планируют со временем установить терминалы спутниковой связи Starlink.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".

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Детали: Федоров также сообщил, что в деоккупированном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Далее такие точки Wi-Fi будут созданы в области.

Он отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.