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В "пунктах несокрушимости" будут Starlink – Минцифры

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 12:58
МИХаил ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

В "пунктах несокрушимости" планируют со временем установить терминалы спутниковой связи Starlink.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".

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Детали: Федоров также сообщил, что в деоккупированном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Далее такие точки Wi-Fi будут созданы в области. 

Он отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.

Темы: МинцифрыФедоровинтернет
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