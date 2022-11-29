Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили наголошують: іти в укриття потрібно кожного разу, коли оголошено тривогу

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 14:13
Повітряні сили наголошують: іти в укриття потрібно кожного разу, коли оголошено тривогу
Юрій Ігнат. фото Армія Inform

Повітряні сили України наголошують, що дотримуватись заходів безпеки потрібно кожного разу у випадку оголошення повітряної тривоги, незалежно від того, через яку загрозу її вмикають.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 листопада

Деталі: Ігнат нагадав,  що повітряна тривога може бути оголошена в багатьох випадках: ймовірна загроза атак з морського напрямку, загроза удару балістичними ракетами з оперативно-тактичних комплексів (ті самі "Іскандери", Точка-У), загроза з берегових комплексів "Бастіон".

Реклама:

На уточнююче запитання речник ПС зазначив, що вдень вівторка стратегічні бомбардувальники РФ у небо не злітали, загроза існувала від оперативно-тактичних комплексів противника.

Пряма мова: "Загроза удару ракетним озброєнням, імовірно наземним (з оперативно-тактичних комплексів).

Якщо є повітряна тривога, вона не просто так. Не лише літаки стратегічної авіації можуть бути джерелом цієї тривоги. Якщо вона оголошується, потрібно її дотримуватися".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 29 листопада вдень повітряна тривога оголошувалася по всій Україні, пізніше ще одна - в східних та південних регіонах. Наразі теж у зоні ризику - ця частина країни.

 

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
повітряна тривога
Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакує область "Калібрами"
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: