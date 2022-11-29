Повітряні сили наголошують: іти в укриття потрібно кожного разу, коли оголошено тривогу

Повітряні сили України наголошують, що дотримуватись заходів безпеки потрібно кожного разу у випадку оголошення повітряної тривоги, незалежно від того, через яку загрозу її вмикають.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 листопада

Деталі: Ігнат нагадав, що повітряна тривога може бути оголошена в багатьох випадках: ймовірна загроза атак з морського напрямку, загроза удару балістичними ракетами з оперативно-тактичних комплексів (ті самі "Іскандери", Точка-У), загроза з берегових комплексів "Бастіон".

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На уточнююче запитання речник ПС зазначив, що вдень вівторка стратегічні бомбардувальники РФ у небо не злітали, загроза існувала від оперативно-тактичних комплексів противника.

Пряма мова: "Загроза удару ракетним озброєнням, імовірно наземним (з оперативно-тактичних комплексів).

Якщо є повітряна тривога, вона не просто так. Не лише літаки стратегічної авіації можуть бути джерелом цієї тривоги. Якщо вона оголошується, потрібно її дотримуватися".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 29 листопада вдень повітряна тривога оголошувалася по всій Україні, пізніше ще одна - в східних та південних регіонах. Наразі теж у зоні ризику - ця частина країни.