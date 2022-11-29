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Воздушные силы подчеркивают: идти в укрытие нужно каждый раз, когда объявлена тревога

Валентина РоманенкоВторник, 29 ноября 2022, 14:13
Воздушные силы подчеркивают: идти в укрытие нужно каждый раз, когда объявлена тревога
Юрий Игнат. фото Армія Inform

Воздушные силы Украины отмечают, что соблюдать меры безопасности нужно каждый раз в случае объявления воздушной тревоги, независимо от того, из-за какой угрозы ее включают.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 29 ноября

Детали: Игнат напомнил, что воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях: вероятная угроза атак с морского направления, угроза удара баллистическими ракетами с оперативно-тактических комплексов (те же "Искандеры", Точка-У), угроза от береговых комплексов "Бастион".

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На уточняющий вопрос спикер ВС отметил, что днем вторника стратегические бомбардировщики РФ в небо не взлетали, угроза исходила от оперативно-тактических комплексов противника.

Прямая речь: "Угроза удара ракетным вооружением, вероятно наземным (из оперативно-тактических комплексов).

Если есть воздушная тревога, она не просто так. Не только самолеты стратегической авиации могут быть источником этой тревоги. Если она объявляется, нужно ее соблюдать".

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Напомним: 29 ноября днем воздушная тревога объявлялась по всей Украине, позже была еще одна - в восточных и южных регионах. Сейчас тоже в зоне риска - эта часть страны.

 

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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