Росіяни вбили письменника Вакуленка з пістолета Макарова – поліція

Росіяни під час окупації Харківщини розстріляли письменника Володимира Вакуленка з пістолету Макарова.

Джерело: начальник слідчого управління ГУ НПУ Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено - загиблий №319 на Ізюмському кладовищі- це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова.

Фото зроблено місцевим мешканцем 12-го травня.

Слідчі розшукують свідків злочинів росіян - обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців".

Деталі: Болвінов роз'яснює: в квітні 2022 року слідчі поліціі за матеріалами ЗМІ зареєстрували провадження за фактом незаконного позбавлення волі письменника в часи окупації ворогом Ізюмського району.

В жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира - він був упевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі - його син.

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Він розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, "лнрівці" та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина - провели жорстокий допит з побиттям та відпустили.

Наступного дня, до їхнього дому в автомобілі з позначкою "Z" приїхало двоє невстановлених осіб, які силоміць вивезли Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив.

Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою поховати тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від села Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та прострелені документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця.

Що передувало: Журналісти редакції розслідувань "Суспільного" отримали реультати ДНК-експертизи і повідомили, що знайдене під час деокупації Ізюма на місці масового поховання тіло належить Володимиру Вакуленку.

У письменника залишились літні батьки та син з розладом аутичного спектру, яким він опікувався. Українці у соцмережах закликають фінансово підтримати сім’ю Володимира.