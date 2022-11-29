Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили письменника Вакуленка з пістолета Макарова – поліція

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 14:55
Росіяни вбили письменника Вакуленка з пістолета Макарова – поліція
Володимир Вакуленко. фото з Facebook

Росіяни під час окупації Харківщини розстріляли письменника Володимира Вакуленка з пістолету Макарова.

Джерело: начальник слідчого управління ГУ НПУ  Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено - загиблий №319 на Ізюмському кладовищі- це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова.

Реклама:

Фото зроблено місцевим мешканцем 12-го травня.

 

Слідчі розшукують свідків злочинів росіян - обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців".

Деталі: Болвінов роз'яснює: в квітні 2022 року слідчі поліціі за матеріалами ЗМІ зареєстрували провадження за фактом незаконного позбавлення волі письменника в часи окупації ворогом Ізюмського району.

ВІДЕО ДНЯ

В жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира - він був упевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі - його син.

Він розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, "лнрівці" та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина - провели жорстокий допит з побиттям та відпустили.

Наступного дня, до їхнього дому в автомобілі з позначкою "Z" приїхало двоє невстановлених осіб, які силоміць вивезли Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив.

Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою поховати тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від села Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та прострелені документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця.

Що передувало: Журналісти редакції розслідувань "Суспільного" отримали реультати ДНК-експертизи і повідомили, що знайдене під час деокупації Ізюма на місці масового поховання тіло належить Володимиру Вакуленку.

У письменника залишились літні батьки та син з розладом аутичного спектру, яким він опікувався. Українці у соцмережах закликають фінансово підтримати сім’ю Володимира.

Теми: воєнні злочиниХарківська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
воєнні злочини
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: