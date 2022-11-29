Россияне убили писателя Вакуленко из пистолета Макарова - полиция

Россияне во время оккупации Харьковщины расстреляли писателя Владимира Вакуленко из пистолета Макарова.

Источник: начальник следственного управления ГУ НПУ Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Сейчас завершена проверка ДНК профиля и подтверждено - погибший №319 на Изюмском кладбище - это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова.

Фото сделано местным жителем 12-го мая.

Следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян - обязательно обращайтесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация о преступниках".

Детали: Болвинов разъясняет: в апреле 2022 года следователи полиции по материалам СМИ зарегистрировали производство по факту незаконного лишения свободы писателя во времена оккупации врагом Изюмского района.

В октябре в полицию обратился родной отец Владимира - он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище - его сын.

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Он рассказал, что к их дому 23 марта приехали пять человек, вероятно, "лнровцы" и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына - провели жестокий допрос с избиением и отпустили.

На следующий день, к их дому в автомобиле с пометкой "Z" приехали двое неустановленных лиц, которые силой вывезли Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел.

От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище известно, что 12-го мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием похоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели заметили пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца.

Что предшествовало: Журналисты редакции расследований "Суспільного" получили результаты ДНК-экспертизы и сообщили, что найденное во время деоккупации Изюма на месте массового захоронения тело принадлежит Владимиру Вакуленко.

У писателя остались пожилые родители и сын с расстройством аутистического спектра, которого он воспитывал. Украинцы в соцсетях призывают финансово поддержать семью Владимира.