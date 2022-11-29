Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заперечують "деконфліктинг" із США: Обмін сигналами – це не діалог

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 16:47
Сергій Рябков, фото РИА Новости

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія й США періодично обмінюються сигналами про те, що відбувається в Україні, але діалогу між ними немає.

Джерело: Сергій Рябков у коментарі журналістам, "РИА Новости"

Пряма мова: "Мені невідомо ні про який канал з деконфліктингу стосовно того, що відбувається в Україні. Взагалі невідомо. У нас немає зі США діалогу з української теми, тому що позиції радикально відрізняються.

У нас є періодичний обмін сигналами про те, як ті чи інші дії Москви і Вашингтона сприймаються відповідно у Вашингтоні і в Москві, але самі розумієте, протилежність підходів і нестиковка аргументів не призводять до того, що цей діалог розвивається. 

Ми посилаємо американцям сигнали, що їхня лінія на ескалацію та їхня лінія на дедалі глибшу залученість у цей конфлікт загрожує важкими наслідками, ризики зростають".

Цьому передувало: Напередодні "Reuters" написав, що спеціальна лінія зв'язку з питань вирішення конфліктних ситуацій ("деконфліктингу"), створена військовими Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, була використана лише один раз.

Раніше повідомлялося про контакти між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та главою ЦРУ Вільямом Бернсом і главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСШАвійнаміжнародні відносини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСБУ провела обшуки в Мураєва

У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

Льовочкіна вирішила здати мандат нардепа від "ОПЗЖ"

фотоСБУ затримала колаборантку з Херсонщини, яка намагалась втекти за кордон

У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

"Укренерго": дефіцит в енергосистемі – 27%, для обленерго дали ліміти споживання

Усі новини...
Росія
МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі
Російські пропагандисти пропонують судити емігрантів за критику влади і повернути в РФ розстріли
Росія у Чорному морі тримає 12 кораблів, з них один з "Калібрами"
Останні новини
17:00
Кого хочуть обрати у Вищу раду правосуддя на з'їзді суддів
16:59
Французький багет внесли у список культурної спадщини ЮНЕСКО
16:50
В ГУР пояснили, чому масові ракетні удари РФ стали на "паузу"
16:47
США і союзники створюють координаційну групу для відновлення інфраструктури України
16:38
Оголошено короткий список номінантів Шевченківської премії-2023
16:33
У МЗС підтвердили вибух "пошти" у посольстві України у Мадриді
16:23
фотоСБУ провела обшуки в Мураєва
16:20
Київська поліція оприлюднила список номерів, які працюють цілодобово
16:10
Опитування: 55% росіян хочуть переговорів з Україною – росЗМІ
16:07
Турецька компанія веде переговори про розміщення біля Одеси 3 суден-електростанцій – ЗМІ
Усі новини...