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У Росії заперечують "деконфліктинг" із США: Обмін сигналами – це не діалог

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 15:47
У Росії заперечують деконфліктинг із США: Обмін сигналами – це не діалог
Сергій Рябков, фото РИА Новости

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія й США періодично обмінюються сигналами про те, що відбувається в Україні, але діалогу між ними немає.

Джерело: Сергій Рябков у коментарі журналістам, "РИА Новости"

Пряма мова: "Мені невідомо ні про який канал з деконфліктингу стосовно того, що відбувається в Україні. Взагалі невідомо. У нас немає зі США діалогу з української теми, тому що позиції радикально відрізняються.

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У нас є періодичний обмін сигналами про те, як ті чи інші дії Москви і Вашингтона сприймаються відповідно у Вашингтоні і в Москві, але самі розумієте, протилежність підходів і нестиковка аргументів не призводять до того, що цей діалог розвивається. 

Ми посилаємо американцям сигнали, що їхня лінія на ескалацію та їхня лінія на дедалі глибшу залученість у цей конфлікт загрожує важкими наслідками, ризики зростають".

Цьому передувало: Напередодні "Reuters" написав, що спеціальна лінія зв'язку з питань вирішення конфліктних ситуацій ("деконфліктингу"), створена військовими Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, була використана лише один раз.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося про контакти між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та главою ЦРУ Вільямом Бернсом і главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Теми: РосіяСШАвійнаміжнародні відносини
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