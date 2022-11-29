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В России отрицают "деконфликтинг" с США: Обмен сигналами – это не диалог

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 16:47
Сергей Рябков, фото РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США периодически обмениваются сигналами о происходящем в Украине, но диалога между ними нет.

Источник: Сергей Рябков в комментарии журналистам, "РИА Новости"

Прямая речь: "Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются.

У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве, но сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается. 

Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями, риски растут".

Этому предшествовало: Накануне "Reuters" написал, что специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций ("деконфликтинга"), созданная военными Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, была использована только один раз.

Ранее сообщалось о контактах между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и главой ЦРУ Уильямом Бернсом и главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

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Темы: РосcияСШАвойнамеждународные отношения
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