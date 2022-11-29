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У Бєлгородській області вчителів навчатимуть, як повідомляти школярам про втрату "годувальника" – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 16:23
У Бєлгородській області вчителів навчатимуть, як повідомляти школярам про втрату годувальника – ЗМІ
скрншот

До кінця 2022 року у школах Бєлгородської області РФ запровадять програму "Піклуємося разом", відповідно до якої вчителів навчатимуть, як повідомляти школярам про втрату "єдиного годувальника".

Джерело: "Медиазона"

Деталі: Повідомляється, що основною темою проєкту, запропонованого місцевими чиновниками, стане "Втрата єдиного годувальника".

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В місцевих виданнях розповідають, що викладачів шкіл у рамках програми навчать, як повідомляти учням про втрату батька і як поводитися, щоб не нашкодити при цьому дітям.

Відповідно до програми, соціальним педагогам, психологам і класним керівникам треба буде "ненав'язливо і дбайливо" підтримувати емоційний стан школярів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пояснив, що йдеться про створення у школах цифрового сервісу для психологічної допомоги учням, які втратили одного з батьків. "Ресурс збиратиме всю інформацію від моменту втрати батька до закінчення дитиною школи", - сказав глава російського регіону.

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Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російська армія втратила біля 88 380 військових.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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