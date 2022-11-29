Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области учителей будут учить, как сообщать школьникам о потере "кормильца" - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 16:23
В Белгородской области учителей будут учить, как сообщать школьникам о потере кормильца - СМИ
скриншот

До конца 2022 года в школах Белгородской области РФ введут программу "Заботимся вместе", согласно которой учителей будут обучать, как сообщать школьникам о потере "единственного кормильца".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сообщается, что основной темой проекта, предложенного местными чиновниками, станет "Потеря единственного кормильца".

Реклама:

В местных изданиях рассказывают, что преподавателей школ в рамках программы научат, как сообщать ученикам о потере родителя и как вести себя, чтобы не навредить при этом детям.

Согласно программе, социальным педагогам, психологам и классным руководителям предстоит "ненавязчиво и бережно" поддерживать эмоциональное состояние школьников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что речь идет о создании в школах цифрового сервиса для психологической помощи ученикам, потерявшим одного из родителей. "Ресурс будет собирать всю информацию от момента потери родителя до окончания ребенком школы", - сказал глава российского региона.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: По данным Генштаба ЗСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

Темы: РосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
Все новости...
Реклама: