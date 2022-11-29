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В Белгородской области учителей будут учить, как сообщать школьникам о потере "кормильца" - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 17:23
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До конца 2022 года в школах Белгородской области РФ введут программу "Заботимся вместе", согласно которой учителей будут обучать, как сообщать школьникам о потере "единственного кормильца".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сообщается, что основной темой проекта, предложенного местными чиновниками, станет "Потеря единственного кормильца".

В местных изданиях рассказывают, что преподавателей школ в рамках программы научат, как сообщать ученикам о потере родителя и как вести себя, чтобы не навредить при этом детям.

Согласно программе, социальным педагогам, психологам и классным руководителям предстоит "ненавязчиво и бережно" поддерживать эмоциональное состояние школьников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что речь идет о создании в школах цифрового сервиса для психологической помощи ученикам, потерявшим одного из родителей. "Ресурс будет собирать всю информацию от момента потери родителя до окончания ребенком школы", - сказал глава российского региона.

Что предшествовало: По данным Генштаба ЗСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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