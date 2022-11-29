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Львівщина проголосувала за заборону Московського патріархату і звернулась до Ради

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 листопада 2022, 16:20
Львівщина проголосувала за заборону Московського патріархату і звернулась до Ради
ФОТО ІЛЮСТРАТВИНЕ: ПРЕССЛУЖБА УПЦ МП

Депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про необхідність заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області, а також звернулися до Верховної Ради з проханням реалізувати це рішення.

Джерело: пресслужба Львівської обласної ради 

Деталі: У зверненні депутати просять внести зміни до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", щоб забезпечити виконання рішення. На засіданні також порадили органам місцевого самоврядування провести загальні збори релігійних громад, щоб посприяти зміні їхньої підлеглості.

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Крім того, депутати звернулися до правоохоронців та Сил територіальної оборони щодо забезпечення збереження майна та культурних цінностей релігійних організацій, які перейдуть до інших конфесій.

Що цьому передувало: Вперше депутати Львівської облради ухвалили подібну заяву 14 червня. 

"Усі ці роки, особливо з 2014 року, від початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року керівництво УПЦ МП ухиляється публічно висловлюватися на теми, пов’язані з війною, а їхня  риторика щодо російського президента, російської церкви та її очільника є незмінно поміркованою. Під час служб священнослужителі продовжують нав`язувати парафіянам наративи агресора та згадувати предстоятеля РПЦ, який не те, що не засудив російське вторгнення в Україну, а й далі підтримує  путінський режим і благословляє збройні сили рф на фізичне знищення українців.

Ми, депутати Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями Львівщини, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦ МП в Україні загалом та на Львівщині зокрема", - йдеться у заяві.

Теми: УПЦ МПЛьвівщинацеркварелігія
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